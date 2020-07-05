Deniz Çoban: "Zorbay Küçük, 6 ay maç yönetemeyecek"

Hakem hocası Deniz Çoban, Zorbay Küçük'ün sakatlığından dolayı 6 ay boyunca maç yönetemeyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
Deniz Çoban: 'Zorbay Küçük, 6 ay maç yönetemeyecek'
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05 Temmuz 2020 15:52
Eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş - Konyaspor maçında sakatlık geçiren Zorbay Küçük'ün 6 ay maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Deniz Çoban şu ifadeleri kullandı;

"Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş - Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim"



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