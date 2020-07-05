Deniz Çoban: 'Zorbay Küçük, 6 ay maç yönetemeyecek'

Eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş - Konyaspor maçında sakatlık geçiren Zorbay Küçük'ün 6 ay maç yönetemeyeceğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Deniz Çoban şu ifadeleri kullandı;
"Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş - Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim"
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Deniz Çoban şu ifadeleri kullandı;
"Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş - Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim"