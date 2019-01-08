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Denis Suarez'den Premier Lig'e "Evet"

Barcelona'nın İspanyol orta sahası Denis Suarez'in yeni takımı belli oluyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Denis Suarez'den Premier Lig'e 'Evet'
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08 Ocak 2019 16:56
Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Denis Suarez, istediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle kısa zaman önce Katalan devine ayrılmak istediğini iletmiş ve bu istek olumlu karşılanmıştı.

Teklifleri değerlendiren Barcelonalı yetkililer, Suarez'e tercihini sordu ve İspanyol yıldız, Arsenal'ın teklifini kabul etti.

İspanyol medyasında yer alan habere göre Arsenal teknik direktörü Unai Emery'in transferle bizzat ilgilendiği ve oyuncuyu ikna edebilmek için kendisiyle de görüştüğü belirtildi.

BARCA KİRALIK İSTEMİYOR

Öte yandan transferin kiralık mı yoksa bonservis ile mi olacağı netlik kazanmazken, İspanyol medyasında da gidişata dair bir açıklama yapılmadı. İngiliz kaynaklarca Arsenal'in oyuncuyu bonservisi ile almaya daha istekli olduğu yazıldı.

25 yaşındaki Denis Suarez, bu sezon Barcelona forması ile 6 müsabakada forma giyerken 2 de gol kaydetti.

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