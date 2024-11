New Orleans Pelicans guardı Dejounte Murray, Pelicans'ın Toronto Raptors'a karşı aldığı "iğrenç" yenilgiden dolayı "utanç duyması" gerektiğini söyledi.



Murray, New Orleans'ın mağlubiyet serisini altı maça çıkaran dün geceki 119-93'lük yenilgiyi, "iğrenç" olarak nitelendirdi:



"Eğer bundan utanç duymuyor ve sinirlenmiyorsanız, bu bir sorundur. Asıl olay yenilgi de değil, taraftarlarımızın önünde bu şekilde yenilmek. Taraftarlar da haklı olarak yuhaladılar. Bilet parası ödeyen bir taraftar olsanız siz ne yapardınız? Rekabetçi bir maç izlemek istersiniz, özellikle de kendi takımınızdan. Yani, istediklerini söyleme ve hissetme hakları var. Daha iyi bir maçı hak ediyorlar.



Kadroya sürekli oyuncu girip çıktığında, tabii ki işler de zor oluyor. Ama yine de rekabet etmek zor bir şey değil. İtilip kakılmamanız gerekiyor. Bu geceki maç, iğrenç bir maçtı. Rekabet etmemiz lazım. Kim olursa olsun daha sert olmalıyız."



Karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlamadan önce ilk yedi şutunu kaçırmış olan Murray, 23 Ekim'deki sezon açılış gecesinde elini kırmasından bu yana forma giyemiyordu.



O zamandan beri Pelicans rotasyonundaki en iyi sekiz oyuncu sakatlıkların kurbanı oldu ve New Orleans ise, rekabetçi Batı Konferansı'nda 4-15 derecesine gerileyerek 17 maçtan 15'ini kaybetmişti.