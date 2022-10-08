Dejan Stankovic ilk maçında beraberlikle başladı

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Thiago Motta'nın yönetimindeki Bologna ile Dejan Stankovic'in ekibi Sampdoria karşı karşıya geldi.



Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken, ev sahibi Bologna'nın golü 32. dakikada Nicolas Dominguez'den, konuk Sampdoria'nın golü ise 72. dakikada Filip Duricic'ten geldi.



STANKOVIC'İN İLK MAÇI



Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar İtalya'da top koşturan Sırp teknik direktör Dejan Stankovic Sampdoria'nın başında çıktığı ilk resmi maçtan beraberlik ile ayrıldı. Stankovic, daha önce Kızılyıldız'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.



Bu sonuçla beraber Bologna puanını 7'ye yükseltirken, Sampdoria 3 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Bologna deplasmanda Napoli'ye konuk olurken, Sampdoria evinde Roma'yı ağırlayacak.





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