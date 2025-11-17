17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Deaflympics'te Muhammet Atıcı finalde

Tokyo'daki Deaflympics'te milli sporculardan Muhammet Atıcı gülle atmada finale, Murat Ekinci ise 400 metrede yarı finale yükseldi.

calendar 17 Kasım 2025 13:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Deaflympics'te Muhammet Atıcı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyat oyunlarında (Deaflympics) Türkiye atletizm Milli takımında bugün piste çıkan Muhammet Atıcı finale yükselirken, 400 metrede Murat Ekici yarı finale kaldı.

Gülle atmada sabah seansında piste çıkan İşitme Engelli milli sporcu Muhammet Atıcı, ilk 2 hakkında istediği dereceyi yapamadı. 3'üncü hakkında ise 15.11'lik derecesi ile 3'üncü olarak finale kaldı. Atıcı, Çarşamba günü TSİ saati ile 08:30'da finalde madalya için ter dökecek.

Millilerde 400 metrede piste çıkan Murat Ekinci ise 6'ncı seride 3'üncü kulvarda koştu. Serisini 2'inci tamamlayan Ekinci, Salı günü TSİ saati ile 05.30'da yarı finalde final biletini almaya çalışacak. 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.