De Gea için flaş iddia: "Futbolu bırakabilir"

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra transfer döneminin sona ermesine rağmen hiçbir kulüp ile sözleşme imzalamayan İspanyol kaleci David de Gea'nın futbolu bırakabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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De Gea için flaş iddia: 'Futbolu bırakabilir'
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22 Eylül 2023 18:28
Son güncelleme 22 Eylül 2023 18:55
Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra transfer döneminin sona ermesine rağmen hiçbir kulübe imza atmayan İspanyol kaleci David de Gea için flaş bir iddia ortaya atıldı.

"FUTBOLU BIRAKABİLİR"

İngiliz basınında The Guardian'ın haberine göre; David de Gea, büyük bir kulüpten birinci kalecilik teklifi almazsa futbolu bırakabilir.

"BÜYÜK KULÜP İSTİYOR"

Haberde, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan birçok teklif almasına rağmen rekabetçi seviyede bir kulüpte oynamak istediği için bu teklifleri reddettiği yazıldı.

Manchester United formasıyla 12 yılda çıktığı 545 maçta 590 gol yiyen David de Gea, bu maçların 190'ında kalesini gole kapattı.

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