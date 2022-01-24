De Andre Yedlin'de sona doğru

Geçtiğimiz sezon Newcastle'dan transfer edilen DeAndre Yedlin ile yolun sonuna gelindi... ABD'li sağ bekin, ülkesinin takımlarından İnter Miami'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

, Fotoğraf; AA
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De Andre Yedlin'de sona doğru
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24 Ocak 2022 08:45
DeAndre Roselle Yedlin
DeAndre Roselle Yedlin
Galatasaray
Geçtiğimiz sezon Newcastle'dan transfer edilen DeAndre Yedlin ile yolun sonuna gelindi...

ABD'li sağ bekin, ülkesinin takımlarından İnter Miami'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Miami Total Futbol'un haberine göre, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaştı.

Haziran 2023'e kadar Sarı-Kırmızılı ekip ile sözleşmesi bulunan Yedlin, bu sezon çıktığı 23 maçta skora katkı veremezken, vasatın üstüne çıkamamıştı. 

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