Davis Kupası'nda kazanan İtalya

Tenis Davis Kupası'nda, İtalya 49 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Davis Kupası'nda kazanan İtalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2023 00:21
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Davis Kupası Finalleri'nde İtalya şampiyon oldu.

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi ve Simone Bolelli'den oluşan İtalya, rakibini 2-0 mağlup ederek 1976'dan sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa uzandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery