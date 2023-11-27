Davis Kupası'nda kazanan İtalya

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Davis Kupası Finalleri'nde İtalya şampiyon oldu.



İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya ile Avustralya karşı karşıya geldi.



Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi ve Simone Bolelli'den oluşan İtalya, rakibini 2-0 mağlup ederek 1976'dan sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa uzandı.





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