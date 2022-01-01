Davis bu Cuma dönebilir, LeBron bu gece yok...

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in bu Cuma günü parkelere dönmeyi hedeflediği, LeBron James'in ise büyük olasılıkla bu gece kadro dışı olacağı bildirildi.



Sezonun bitimine yedi maç kala, Yahoo Sports'tan Chris Haynes, son altı haftadır ayağındaki burkulma sebebiyle parkelerden uzak kalan Davis'in, Lakers'ın New Orleans Pelicans'ı ağırlayacağı Cuma geceki karşılaşma için geri dönmeyi hedeflediğini bildirdi.



Haynes ayrıca, Dallas'a karşı bir önceki maçta alınan yenilgiyi ayak bileği burkulması sebebiyle kaçıran LeBron'un ise bu gece Utah Jazz karşısında oynamasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.



