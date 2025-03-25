Dallas Mavericks'in yıldız ismi Anthony Davis, 18 maçlık sakatlık sürecinin ardından sahalara döndü ve takımı, Brooklyn Nets karşısında 120-101'lik galibiyet aldı.



Davis, ilk beşte sahaya çıktı ancak dakikaları 27 ile sınırlandırıldı. Karşılaşmayı 12 sayı, 6 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.



Maç sonrası ESPN'den Tim Bontemps'e konuşan Davis, "Böyle bir sakatlıktan dönerken işin fiziksel kısmından çok mental tarafı zor oluyor. Sahaya çıkmaya hazır hissettim ama maç temposuna girmek farklı bir şey. Rakibin ne yapacağını önceden bilemiyorsunuz. İlk dakikalarda bunu aştım ve sonrası sadece akıllıca oynamak oldu" ifadelerini kullandı.



NBA muhabiri Marc Stein, Davis'in, arka arkaya oynanacak maçlar nedeniyle bu geceki New York Knicks karşısında dinlendirileceğini bildirdi.



YALNIZCA DAVIS DÜŞMEDİ...



32 yaşındaki yıldız, 8 Şubat'ta Los Angeles Lakers'tan Dallas Mavericks'e takas edilmiş ve Luka Doncic karşılığında takıma katılmıştı. Ancak Dallas'taki ilk maçında kasık sakatlığı yaşayarak uzun süre formasından uzak kaldı.



Son dönemde Mavericks'in G League ekibiyle rehabilitasyon sürecini tamamlayan Davis, sahalara dönüş için hazırlık yaptı. Onun yokluğunda Dallas, çıktığı 18 maçın yalnızca 6'sını kazanabildi ve Batı Konferansı'nda 11. sıraya geriledi.



Bu süreçte Mavericks, Kyrie Irving ve Olivier-Maxence Prosper'ı sezon sonuna kadar kaybederken, Daniel Gafford ve Dereck Lively II gibi uzun oyuncular da sakatlıkları nedeniyle süre alamıyor.



Davis, Dallas formasıyla çıktığı ilk maçta 30 dakikadan biraz fazla süre almış ve 26 sayı, 16 ribaund, 7 asist, 3 blok ile etkileyici bir performans sergilemişti.



Bu sezon 43 maça çıkan Davis, maç başına 25.7 sayı, 12 ribaund, 3.4 asist ve 3 blok ortalamalarına sahip.



Gecenin diğer sonuçları:



Indiana Pacers 119-103 Minnesota Timberwolves



Orlando Magic 118-106 Los Angeles Lakers



Toronto Raptors 112-104 Washington Wizards



New Orleans Pelicans 112-99 Philadelphia 76ers



Chicago Bulls 129-119 Denver Nuggets



Phoenix Suns 108-106 Milwaukee Bucks



Boston Celtics 113-95 Sacramento Kings



