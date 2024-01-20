Bundesliga 18. hafta maçında Darmstadt 98 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.



Frankfurt'un gollerini 33. dakikada Niels Nkounkou ve 51. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Darmstadt 98'in golleri 62. dakikada Julian Justvan ve 90+5'te Christoph Klarer'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Darmstadt 98, 11 puana, Frankfurt ise 28 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Darmstadt 98, Union Berlin deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Mainz'ı ağırlayacak.



