Darmstadt 98, Frankfurt'u son dakikada yıktı

Bundesliga 18. hafta maçında Darmstadt 98, 2-0 geriden geldiği maçta Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Darmstadt 98, Frankfurt'u son dakikada yıktı
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20 Ocak 2024 19:30
Bundesliga 18. hafta maçında Darmstadt 98 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Frankfurt'un gollerini 33. dakikada Niels Nkounkou ve 51. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Darmstadt 98'in golleri 62. dakikada Julian Justvan ve 90+5'te Christoph Klarer'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Darmstadt 98, 11 puana, Frankfurt ise 28 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Darmstadt 98, Union Berlin deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Mainz'ı ağırlayacak.

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