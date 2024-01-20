Bundesliga 18. hafta maçında Darmstadt 98 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Frankfurt'un gollerini 33. dakikada Niels Nkounkou ve 51. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Darmstadt 98'in golleri 62. dakikada Julian Justvan ve 90+5'te Christoph Klarer'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Darmstadt 98, 11 puana, Frankfurt ise 28 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Darmstadt 98, Union Berlin deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Mainz'ı ağırlayacak.
Frankfurt'un gollerini 33. dakikada Niels Nkounkou ve 51. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Darmstadt 98'in golleri 62. dakikada Julian Justvan ve 90+5'te Christoph Klarer'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Darmstadt 98, 11 puana, Frankfurt ise 28 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Darmstadt 98, Union Berlin deplasmanına gidecek. Frankfurt, sahasında Mainz'ı ağırlayacak.