Dani Alves'in davası sona erdi

İspanya'nın Barselona kentinde bir eğlence merkezinin tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla, 1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen eski futbolcu Daniel Alves da Silva'nın (Dani Alves) davası sona erdi.



Barselona İl Mahkemesinde görülen ve üç gün süren davanın son gününde ifade veren Alves, savcılığın sorularını yanıtlamayı reddetti.



İDDİALAR DOĞRULANDI



Alves, sadece avukatının sorularına cevap verirken, olay gecesi çok alkollü olduğunu ama kendisini tecavüz ile suçlayan 23 yaşındaki kadınla kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.



İfadesini sırasında ağlayan Alves, avukatı aracılığıyla beraatını talep edip, buna alternatif olarak 1 yıllık hapis cezası ve 50 bin avro tazminat ödeme teklifinde bulundu.



Diğer yandan dava sırasında ifade veren Katalan polisi, diskodaki video kayıtlarına göre tecavüz iddialarının doğrulandığını söyledi.



"ÇOK YAPIŞKANDI"



Alves tarafından tecavüze uğradığını söyleyen genç kadın, "Diskoda ilk gördüğüm ve ona selam verdiğim anda yüzümü tuttu ve beni öptü. Çok yapışkan bir tavrı vardı. Elimi arkadan tutup çekti ve kalçama dokundu." dedi.



Olay anı için "Beni çok incitti" şeklinde konuşan genç kadın, olay sonrasında hemen polise gitmemesinin sebebini, "Bana inanmayacaklarını, para için böyle bir suçlama yaptığımı düşüneceklerinden korktum." sözleriyle açıkladı. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan genç kadın, olayı anlattığı kız arkadaşının ısrarıyla karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



Brezilyalı futbolcunun eşi manken Joana Sanz ise olay gecesinde Alves'in alkollü bir şekilde eve geldiğini ve hemen yattığını anlattı.



12 YIL HAPİS



Savcılığın 9 yıl, suçlamayı yapan avukatın ise 12 yıl hapsini istediği Alves'ten 150 bin avro da tazminat talep ediliyor.



Avukat ayrıca, Brezilyalı futbolcunun cezasını tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca adli gözetim altında tutulması ve söz konusu kadının bulunduğu yerlerin en az 1 kilometre uzağında olması yönünde tedbirler alınması talebinde bulunuyor.



Davayı takip etmek için 270 basın mensubu akredite oldu.



Mahkeme, ileriki günlerde kararını açıklayacak.



NELER OLMUŞTU?



Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.



Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.



