Damian Jones, Lakers ile ilk maçı sonrası konuştu!

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Damian Jones, Lakers ile ilk maçında oynaması sonrası konuştu.



Jones, dün gece Golden State Warriors karşısında alınan galibiyette, Lakers ile ilk maçında oynamış oldu.



25 yaşındaki pivot, 8 dakika süre aldığı karşılaşmada 8 sayı, 3 ribaund ve 2 blok kaydetti ve ilk maçından sonra, yeni takımına neler verebileceğinden bahsetti:



"Oldukça iyiydi. Sisteme alışmaya çalışıyorum. Nasıl oynamam gerektiğine dair çok maç kasedi izledim. Sahaya çıkıp cidden yardım edebileceğimi görmek gerçekten güzeldi.



Jones ayrıca çember savunuculuğu hakkında da konuştu:



"Beni almalarının nedenlerinden biri de bu. Çemberi korumaya çalışarak, hücumda bu dikey boşluğu yaratmaya çalışıyorum."



