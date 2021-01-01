Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Damian Jones, Lakers ile ilk maçı sonrası konuştu!

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Damian Jones, Lakers ile ilk maçında oynaması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Damian Jones, Lakers ile ilk maçında oynaması sonrası konuştu.

Jones, dün gece Golden State Warriors karşısında alınan galibiyette, Lakers ile ilk maçında oynamış oldu.

25 yaşındaki pivot, 8 dakika süre aldığı karşılaşmada 8 sayı, 3 ribaund ve 2 blok kaydetti ve ilk maçından sonra, yeni takımına neler verebileceğinden bahsetti:

"Oldukça iyiydi. Sisteme alışmaya çalışıyorum. Nasıl oynamam gerektiğine dair çok maç kasedi izledim. Sahaya çıkıp cidden yardım edebileceğimi görmek gerçekten güzeldi.

Jones ayrıca çember savunuculuğu hakkında da konuştu:

"Beni almalarının nedenlerinden biri de bu. Çemberi korumaya çalışarak, hücumda bu dikey boşluğu yaratmaya çalışıyorum."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal