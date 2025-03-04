Dallas Mavericks, önümüzdeki sezon için kombine bilet fiyatlarını artıracağını açıkladı. Bu karar, takımın yıldız oyuncusu Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesinden sadece birkaç hafta sonra geldi.



Mavericks yönetimi, kombine bilet fiyatlarının ortalama %8,61 oranında artacağını duyurdu. Kulüp, bu fiyat artışının "takımın güçlendirilmesi ve taraftar deneyiminin iyileştirilmesi adına yapılan yatırımlardan kaynaklandığını" belirtti.



Ancak bu açıklama, geçtiğimiz ay yapılan Luka Doncic takasının ardından halihazırda büyük tepki gösteren taraftarları tatmin etmedi. Dallas'ın efsaneleşmeye başlayan yıldızı Doncic, Lakers'a gönderilirken karşılığında 10 kez All-Star seçilmiş ancak sık sık sakatlıklarla boğuşan Anthony Davis alınmıştı.



Davis, 8 Şubat'taki ilk Mavericks maçında 26 sayı kaydetmiş ancak karşılaşmanın sonlarına doğru kasık sakatlığı yaşayarak sahayı terk etmişti. O günden bu yana forma giyemeyen Davis, sakatlık geçmişi nedeniyle soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor.



Öte yandan Luka Doncic, Lakers formasıyla hızla adaptasyon sağlayarak takımın şampiyonluk umutlarını yeniden canlandırdı. 5 kez All-Star seçilen Sloven yıldız, geçtiğimiz sezon Mavericks'i NBA Finalleri'ne taşımış ancak takım, Boston Celtics'e karşı şampiyonluk serisini kaybetmişti.



Mavericks, fiyat artışına rağmen tam sezon kombine sahiplerinin biletlerini, ikincil piyasalara kıyasla %15 ila %23 daha uygun fiyatla almaya devam edeceğini belirtti.



Öne çıkan fiyat artışları arasında Club Access Level'daki premium ve saha kenarı koltuklarının %10'un üzerinde zamlanması dikkat çekiyor. Ayrıca, tribünlerde bazı biletler maç başına 20 dolardan 24 dolara çıkarıldı.



Yine de, kulüp yönetimi yaklaşık 4.200 koltuğun maç başına 40 doların altında kalacağını vurguladı.



