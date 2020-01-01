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Dallas, ikinci tur Draft seçimine 4.6 milyon garantili maaş verdi!

Dallas Mavericks'in ikinci tur Draft seçimi Tyrell Terry ile 4.6 milyon dolar garantili maaş ile dört yıllık bir kontrat imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Dallas Mavericks'in ikinci tur Draft seçimi Tyrell Terry ile 4.6 milyon dolar garantili maaş ile dört yıllık bir kontrat imzaladığı bildirildi.

Bir ikinci tur Draft seçimi olarak garantili para almasıyla nadir bir durumun başrolünde olan Terry'nin aldığı miktarın, kabaca 24'üncü genel seçimin elde ettiği paraya eşit olduğu belirtildi.

İkinci turda seçilen oyuncular, bilindiği gibi NBA'in çaylak ücret skalasına tabi değiller. 2020-21 sezonu ölçeğine göre, Draft'ın 1'inci seçimi 8.1 milyon dolar kazanıyor ve bu ücret, 1.6 milyon dolar maaşa sabitlenen 30'uncu seçime kadar artışlarla azalıyor.

Terry, Stanford'da geçirdiği tek yıl boyunca %41 üçlük isabetiyle 15.0 sayı ortalama yakalamıştı.


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