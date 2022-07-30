Dağköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gerçekleştirilen yağlı güreşlere 350 sporcu katıldı. Organizasyonda, "Güreş Ağası" unvanını 600 bin lira ödeyen Muhammet Yavuz aldı.



Müsabakalarda birincilikleri, "Minik 1"de Alihan Metin, "Minik 2"de Mustafa Yanmaz, "Teşvik 1"de Ömer Çiftçi, "Teşvik 2"de Mustafa Ekin, "Tozkoparan"da Kerem Uygun, "Ayak"ta Kemal Yiğit, "Deste küçük boy"da Caner Baysal, "Deste büyük boy"da Ensar Atar, "Küçük orta küçük boy"da Sefa Yılmaz, "Küçük orta büyük boy"da Emre Duman, "Büyük ortada" Ahmet Faruk Uğur, "Başaltı"nda Yiğit Yılmaz elde etti.



Orhan Okulu, başpehlivanlık mücadelesinde Okan Acar'ı yenerek madalya ve kupanın sahibi oldu.



Mücadelelerin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.



Etkinliğe Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





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