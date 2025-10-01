01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Curtis Jones: "Galatasaray fiziksel bir takım ve müthiş taraftar vardı"

Galatasaray'a 1-0 kaybeden Liverpool'da Curtis Jones, mücadele sonrası takımını savundu.

calendar 01 Ekim 2025 13:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Curtis Jones: 'Galatasaray fiziksel bir takım ve müthiş taraftar vardı'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Karşılaşma sonrası Liverpool'un orta saha oyuncularından Curtis Jones, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇI KAZANAMAZSINIZ"


Jones, mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede futbolun doğasında bu tür sonuçların olduğunu belirterek, "Her zaman söylüyorum; eğer her maçı kazanacağınızı düşünüyorsanız, deli olmalısınız. Elbette her karşılaşmayı kazanmak istersiniz ama oynadığımız takımlar dünya çapında. Kaybetmek normal ama önemli olan nasıl geri döndüğünüzdür" dedi.

"FİZİKSEL BİR TAKIM VE MÜTHİŞ TARAFTAR VARDI"

Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın savunmaya çekildiğini ve kendilerini zorladığını ifade eden genç oyuncu, "İkinci yarıda tamamen bir blok savunma yaptılar. Fiziksel olarak güçlü bir takımdılar. Taraftarları da gece boyunca arkalarındaydı. Zor bir maçtı ama tekrar sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"POZİTİF YANLAR DA VARDI"

Oyunun bazı bölümlerinde iyi işler yaptıklarını da belirten Curtis Jones, "Ben, Ryan (Gravenberch) ve Flo (Wirtz) birkaç pozisyonda baskıyı kırarak döndük ve hücuma çıktık. Daha fazla şut çekmek ve elbette gol atmak isterdik." şeklinde konuştu.

 

İngiliz ekibinde hedef, Galatasaray mağlubiyetini unutup hızlı bir şekilde toparlanmak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
