Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, aktif kariyerini noktaladıktan sonra koçluk yapma ihtimalini açık kapı bıraktı.NBC Sports Bay Area'ya konuşan Curry,ifadelerini kullandı. Yıldız guard, genç oyunculara yol göstermenin önemine dikkat çekerek,yapmayı geçmişte hayal ettiğini de paylaştı.Eşi Ayesha Curry de Call Her Daddy podcast'inde, Stephen'ın bu fikrini ilişkilerinin başında dile getirdiğini açıkladı.37 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonu 24.5 sayı ve 6 asist ortalamasıyla tamamladı. Kariyerinde dört NBA şampiyonluğu, iki MVP ödülü ve 10 All-Star seçimi bulunan Curry, modern basketbolu üç sayılık atışlarıyla adeta yeniden şekillendiren oyuncu olarak kabul ediliyor.Curry, kariyerini tamamen Warriors forması altında sürdürdü. Uzun vadede koçluk yapıp yapmayacağı netleşmese de, sahadan sonra da oyuna katkı sağlama isteği dikkat çekiyor.