Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olimpiyatlara katılacak sporculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Sizlerin uluslararası alandaki başarıları arttıkça, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizdeki tüm sporseverlere rol model olacaksınız ve sizler gibi başarılı nice sporcunun yetişmesine de vesile olacaksınız." dedi.



İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gerçekleştirilen, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığı "Team Türkiye" kafilesini uğurlama töreninde konuşan Yılmaz, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporcularla bir arada bulunmaktan ve bu coşkuya ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tüm sporculara başarı dileklerini ileten Yılmaz, "Son yıllarda, ülkemiz spor alanında büyük başarılara imza atmış, uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmiştir." diye konuştu.



Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan milli takımın sergilediği performansın Türk milletine büyük sevinç ve gurur yaşattığını, geleceğe çok daha umutla bakmalarına vesile olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki birincilikleri, Mete Gazoz evladımızın okçuluktaki üstün başarıları, güreşte elde edilen altın madalyalar ve atletizmde kırılan rekorlar gibi daha pek çok alanda spor, yükselen yıldızımızdır. Bu başarılar sadece sahada kalmayıp, bir duygu seli olup ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. 85 milyonu birbirine adeta kenetleyerek birlik beraberlik duygusunu pekiştiriyor.



102 sporcumuzdan oluşan olimpiyat kafilemiz de geçmişten bu yana nice başarıyı tatmış, milletimizin göğsünü kabartmıştır. Sizler ön müsabakaları başarıyla tamamladınız ve zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki 100. yılında her birinizin üstün gayret göstereceğine ve bize yeni sevinçler yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz sizlerin yanında olacak."



"Lisanslı sporcu sayımız 2024'te 16 milyona ulaştı"



Yılmaz, son yıllarda artan sportif başarıların ve Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda tercih edilen bir ülke olmasının tesadüf olmadığını, bu başarının temelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğe ve spora verdiği önem ile sahip olduğu insan odaklı kalkınma vizyonunun bulunduğunu aktardı.



Tesisleşme hızı, tesis sayısı ve tesislerin kalitesi ile spor altyapısında Türkiye'nin Avrupa'nın en iddialı ülkelerinden biri haline geldiğini kaydeden Yılmaz, "Doğu batı ayırt etmeksizin bugün 81 ilimizde farklı spor dallarına ve sporcularımıza özel tasarlanmış 4 bin 547 modern spor tesisimiz var. 2002'de 278 bin olan lisanslı sporcu sayımızın 2024'te 16 milyona ulaşması ki bu rakam bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla, spora ve sporcuya verdiğimiz değerin en önemli göstergesidir." ifadelerini kullandı.



Özellikle kadın sporcuların artan başarısının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 48 erkek sporcu ve 54 kadın sporcu ile 18 branşta katılıyoruz. Kadınlar şimdiden erkekleri geçmiş durumda. Katılımdaki madalya kadınlarımızda, tebrik ediyoruz. Kadın Boks ve Kadın Güreş Milli Takımlarımızın en fazla sporcu ile katıldığı olimpiyat olacak. Kürek branşına ise ilk kez kadın sporcumuzla katılıyoruz. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, tarihimizde bir ilki başararak takım olarak olimpiyat kotası almayı başardı, onları da yürekten tebrik ediyorum. Modern pentatlonda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan ilk erkek sporcumuz ile yarışacağız. Güreşten boksa, judodan küreğe, cimnastikten eskrime kadar pek çok farklı branşta bizlere ilkleri yaşatacak sporcularımıza güvenimiz tamdır. Sizlerin uluslararası alandaki başarıları arttıkça çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizdeki tüm sporseverlere rol model olacaksınız ve sizler gibi başarılı nice sporcunun yetişmesine de vesile olacaksınız."



"Sizi bugün dualarla uğurluyoruz, madalyalarla bekliyoruz"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 gün sürecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda birbirinden özel ve heyecanlı anlara şahitlik edeceklerini, sporcuların podyuma çıkıp İstiklal Marşı'nı olimpiyatlarda dinletmesi ve ay yıldızlı bayrağı en üstte göndere çekmesi için dualarla yanlarında olacaklarını söyledi.



Sportif başarının mühim olduğunu, ancak netice ne olursa olsun olimpiyatlara katılma başarısı gösteren, duruşuyla ve mücadele ruhuyla milyonlara örnek olan sporcuların her durumda kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, "Kalbinizin üzerinde ay yıldızımızı taşıyarak ringe, mindere, arenaya çıktığınızda sizinle atan 85 milyon yüreği, milletimizin güçlü desteğini hissetmenizi ve sizlerle her durumda gurur duyduğumuzu hatırlamanızı isterim." ifadesini kullandı.



Sporculara kapsamlı bir hazırlık ortamı sağlayan ve her yönden destekleyerek motive eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarına, spor federasyonları ile federasyon çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Paris 2024 Olimpiyatları'nda sporcularımızla birlikte ter dökecek olan antrenörlerimize, destek personeli ve teknik ekiplere de başarılar diliyorum. Sporcularımızın bu aşamalarına gelmelerinde yakın destek veren ailelerine özellikle teşekkür ediyorum. Sporcularımızın Paris'ten başarı hikayeleri ile dönerek milletimizi gururlandıracağına yürekten inanıyorum. Team Türkiye yolunuz açık olsun. Sizi bugün dualarla, alkışlarla uğurluyoruz, madalyalarla da geri dönmenizi bekliyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun."



Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül ile federasyonların yetkilileri ve milli sporcular, Paris'e gidecek uçağın önünde aile fotoğrafı çektirdi.





