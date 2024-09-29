Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, sporun başkentlerinden biri olacak"

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, bu merkezle İstanbul'un hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacağını söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul, sporun başkentlerinden biri olacak'
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29 Eylül 2024 17:52
Son güncelleme 29 Eylül 2024 19:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ATILAN EN GÜÇLÜ ADIMLARDAN BİRİ"

"Göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biri."

"İSTANBUL, SPORUN BAŞKENTLERİNDEN BİRİ OLACAK"

"Bu güzel tesisin gençlerimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Burada sadece modern bir spor kompleksi değil aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik."

"MERKEZİMİZ GÖZ DOLDURUYOR"

"Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonlarıyla göz dolduruyor."



 

 

 

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