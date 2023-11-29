Cuban, Mavericks'teki çoğunluk hissesini satıyor

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, Mavericks'teki çoğunluk hissesini satacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cuban, Mavericks'teki çoğunluk hissesini satıyor
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29 Kasım 2023 11:04
Son güncelleme 29 Kasım 2023 11:15
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, Mavericks'teki çoğunluk hissesini satacağı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Cuban'ın Mavericks'in çoğunluk hissesini, merhum eski kumarhaneler kralı Sheldon Adelson'ın eşi Miriam Adelson'a yaklaşık 3,5 milyar dolarlık tahmini bir miktarla satmayı kabul ettiğini açıkladı.

Cuban'ın takımda hâlâ azınlık hissesi bulunsa da, basketbol operasyonlarını denetlemeye devam edeceği belirtildi.

1990'ların sonlarında broadcast.com'u Yahoo'ya satma başarısıyla tanınan Cuban, Mavericks'i ilk olarak 2000 yılında 285 milyon dolara satın almıştı.

Kendisinin koltukta olduğu süre zarfında Mavericks, 2011'de NBA şampiyonluğuna ulaşmış ve altı sezon dışında tüm sezonlarda playofflara ulaşmıştı.

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