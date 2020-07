Cristiano Ronaldo'yu dönüştüren bahis: 400 pound!

"HAKSIZ ÇIKSIN DİYE YANIP TUTUŞUYORDUM"

"BEN SADECE CESARET VERMEYE ÇALIŞTIM, OLDU!"

PEKİ İDDİAYI KİM KAZANDI: CR7 Mİ, SIR ALEX Mİ?

Cristiano Ronaldo ve Sir Alex Ferguson, yıllar önce birlikte girdikleri iddiayı anlattılar.2006/2007 sezonunun başında Cristiano Ronaldo ile görüşen dönemin Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson, "Bu sezon eminim 15 gol atamazsın. Atarsan 400 pound (Yaklaşık 450 euro) veririm. Atamazsan sen bana verirsin." dedi.Ronaldo, bu iddia üzerine çok motive olduğunu belirterek, "Sir Alex Ferguson haksız çıksın ve o parayı alayım diye yanıp tutuşuyordum. Her maç gol atmak için çabalıyordum. Her maç daha fazla gol atıyordum. Şubat ayında Tottenham'ı deplasmanda 4-0 yendik ve 15 gole ulaştım. Hemen Ferguson'un yanına gittim." dedi.Sir Alex Ferguson, o an yaşananları, "Yanıma geldi, parayı istedi. 'Penaltılar sayılmaz' dedim." diyerek açıkladı.Efsanevi menajer Sir Alex Ferguson, "Muhteşem bir çocuktu Cristiano. Ben sadece ona cesaret vermeye çalışıyordum. Sürekli topu istemesi gerekiyordu, istemeye başladı. Maçların başında biraz konsantrasyonu düşük oluyordu, yükseldi. Maçın ilk dakikasından itibaren asılmaya başladı. Cristiano gibi bir futbolcuyu ekonomik kullanmayı düşünemezsin, her an oyunun içine dahil etmelisin." diyerek amacını aktardı.Cristiano Ronaldo, tüm sezon boyunca 17'si lig olmak üzere 23 gol attı ve toplam 21 asist yaptı. Ronaldo'nun gollerinin 5'i penaltıdan geldi ve Sir Alex Ferguson ile girdiği iddiayı kazandı.Sir Alex Ferguson'un Cristiano Ronaldo üzerine yaratmaya çalıştığı etki, bir sezon sonra daha net bir şekilde anlaşıldı. Ronaldo, 2007/07 sezonunda 42 gol atıp 8 asist yaptı. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Manchester United oldu. Ronaldo ise ilk Ballon d'Or ödülünü 2008'de aldı.Manchester United ise sezonu Premier Lig'de şampiyon olarak bitirdi.