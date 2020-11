Crawford: "LeBron gibisini, bir daha göremeyebiliriz!"

NBA veteranı Jamal Crawford, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in sürdürülebilirliğine hayran kaldığını söyledi.



Şu anda 35 yaşında olan LeBron, halen hiçbir yaşlanma belirtisi göstermiyor ve Lakers henüz dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandı. Pek çok taraftar, James'in NBA'deki hırsını sorgulamış ve Lakers'a gitmesinin Hollywood özlemlerini sürdürmek için bir hamle olduğunu öne sürmüştü.



Crawford kısa süre önce yaptığı röportajda James konusuyla ilgili olarak, kendisini bu kadar inanılmaz derecede büyük bir oyuncu yapan şeyin ne olduğunu açıkladı:



"LeBron bize sunulan bir armağan gibi. Kariyerinin başlangıcında ona yüklenen beklentileri bir düşünün. Sports Illustrated'ın kapağı olması, lise maçlarının ESPN'de gösterilmesi, 'The Chosen One' durumu. Kendisine sunulan her beklentiyi aştı ve bu süreçte delirmedi.



Bence bu kısım küçümseniyor, LeBron'u saha dışında pek duymazsınız. O bir aile babası. Büyüklüğü, büyük olma dürtüsü, neredeyse yirmi yıldır bu kadar büyük olması. Bu duyulmamış bir şey Bir çok insanın gelip geçtiğini görüyorsunuz, kendisinin bu tür mükemmelliği sürdürmesi, türünün tek örneği gibi. Bunu bir daha asla göremeyebiliriz, bu yüzden takdir etmeliyiz ve ne izlediğimizi anlamalıyız."



James yakında 18. NBA sezonuna girecek. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, NBA'de kalan yıllarını en üst düzeye çıkarmak ve Lakers ile bir şampiyonluk daha kazanmak istiyor.