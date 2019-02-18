Cousins'ın dakika limitlemesi kalkacak

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Golden State Warriors pivotu DeMarcus Cousins'in dakikalarının, aşil tendonu tedavisinin ilerlediği şu dönemde artış kaydedeceği belirtildi.Cousins, sakatlığından geri döndükten sonra maç başına ortalama 23.4 dakika sahada kalmıştı.Koç Steve Kerr, konuyla ilgiliaçıklamalarını yaptı.Cousins, tedavi için neredeyse bir yıl geçtikten sonra 18 Ocak'ta parkelere dönmüştü ve o günden beri 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarıyla oynuyor.