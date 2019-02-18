Cousins'ın dakika limitlemesi kalkacak

Golden State Warriors pivotu DeMarcus Cousins'in dakikalarının, aşil tendonu tedavisinin ilerlediği şu dönemde artış kaydedeceği belirtildi.
Cousins, sakatlığından geri döndükten sonra maç başına ortalama 23.4 dakika sahada kalmıştı.
Koç Steve Kerr, konuyla ilgili "Rotasyonlarda kendisini kullanma konusunda planı çok fazla değiştireceğimizi sanmıyorum, ama sanırım ritme tekrar girdiğimizde onu daha uzun süre sahada uzatabiliriz. Şimdi sezonun farklı bir aşamasına giriyoruz. Nasıl geçtiğini göreceğiz, ancak hiçbir şey değiştirilemez değil."
açıklamalarını yaptı.
Cousins, tedavi için neredeyse bir yıl geçtikten sonra 18 Ocak'ta parkelere dönmüştü ve o günden beri 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarıyla oynuyor.