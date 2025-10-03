03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Çorum FK, Manisa FK'yı 3 golle yendi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi mağlup etti.

calendar 03 Ekim 2025 22:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Manisa FK'yı 3 golle yendi!
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 3-1 yendi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Harun Terin


Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Hilmi Şengül (Dk. 75 Caner Osmanpaşa), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Pedrinho, Oğuz Gürbulak (Dk. 75 Ferhat Yazgan), Aleksic (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Samudio, Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Atakan Cangöz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Eze)

Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Herelle, Ada İbik, Yusuf Talum, Cissokho (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Toure (Dk. 82 Yunus Emre Yüce), Benrahou (Dk. 46 Muhammet Kirpit), Lindaeth, Diony

Goller: Dk. 8 Dk. 39, Samudio, Dk. 30 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 66 Toure (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 34 Cishokko, Dk. 38 Bartu Göçmen, Dk. 72 Toure (Manisa FK), Dk. 90+4 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
