Çorum FK, Manisa FK'yı 3 golle yendi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 3-1 yendi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Harun Terin
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Hilmi Şengül (Dk. 75 Caner Osmanpaşa), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Pedrinho, Oğuz Gürbulak (Dk. 75 Ferhat Yazgan), Aleksic (Dk. 65 Atakan Akkaynak), Samudio, Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Atakan Cangöz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Eze)
Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Herelle, Ada İbik, Yusuf Talum, Cissokho (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Toure (Dk. 82 Yunus Emre Yüce), Benrahou (Dk. 46 Muhammet Kirpit), Lindaeth, Diony
Goller: Dk. 8 Dk. 39, Samudio, Dk. 30 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 66 Toure (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 34 Cishokko, Dk. 38 Bartu Göçmen, Dk. 72 Toure (Manisa FK), Dk. 90+4 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK)
