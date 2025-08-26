26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın 3 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

26 Ağustos 2025 15:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın yaklaşık 3 yıldır görevini özveriyle sürdürdüğü, Çorum FK'nin bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağladığı vurgulanarak, "Görev dönemi 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak kulübümüze sağladığı değerler, katkılar ve gösterdiği çabalar için Oğuzhan Yalçın'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
