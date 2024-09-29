Çorum, Adana deplasmanında güldü

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum 2-0'lık skorla kazandı.



Çorum'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Eren Karadağ ve 27. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan kaydetti.



Son 3 haftada 2 kez kazanan Çorum FK, puanını 9'a çıkardı. Adanaspor ise son 5 maçta 3. kez yenildi ve 5 puanda kaldı.



Çorum, gelecek hafta Iğdır FK'yı ağırlayacak. Adanaspor ise Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



19'uncu dakikada Çorum FK öne geçti. Atila'nın kullandığı taç atışında topu alan Eren'in sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Korcan'ın yanından ağlara gitti: 0-1.

24'üncü dakikada Çorum FK penaltı kazandı. Çalımlarla çizgiye inen Geraldo, Fofana'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından hakem Yasin Avcı, beyaz noktayı gösterdi.

27'nci dakikada Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Penaltı vuruşunu kullanan Ferhat'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

55'inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Mehmet Feyzi Yıldırım, topu ceza sahasına ortaladı. Altı pasta topu önünde bulan Metehan'ın şutunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

58'inci dakikada Adanaspor'da sağ çaprazda topla buluşan Dabo, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyi önde gören Dabo'nun aşırtma şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

68'inci dakikada kontratağa çıkan Çorum FK'de sol kanatta topu kazanan Eren Karadağ, depar atarak çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda Eren'in şutunda top, kaleci Korcan'da kaldı.



STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Selahattin Altay

ADANASPOR: Korcan Çelikay- Donkor, Fatih Kurucuk, Bonke, Harun Alpsoy (Dk. 74 Metehan Mollaoğlu), Turgay Gemicibaşı (Dk. 46 Dabo), Ferhat Katipoğlu (Dk. 54 Mehmet Feyzi Yıldırım), Fofana, Doğukan Emeksiz (Dk. 54 Yepie Yepie), Tapsoba (Dk. 43 Metehan Altunbaş), Ciss

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay- Atila Turan (Dk. 46 Erkan Kaş), Landre, Toure, Ahmethan Köse (Dk. 67Kasongo), Ferhat Yazgan, Geraldo, Mehmet Dingil, Boudjemaa (Dk. 67 Atakan Akkaynak), Burak Süleyman (Dk. 83 Tunahan Ergül), Eren Karadağ (Dk. 74 Catic)

GOLLER: Dk. 19 Eren Karadağ, Dk. 27 (P) Ferhat Yazgan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Mustafa Kemal Kılıç, Fofana, Harun Alpsoy (Adanaspor), Ferhat Yazgan, Atila Turan, Boudjemaa (Çorum FK)



