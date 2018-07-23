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Comolli'den 4 koldan forvet taarruz!

Comolli; Enes Ünal, Vincent Janssen, Haller, Mitrovic için nabız yokluyor. Teknik Direktör Cocu'nun tercihine göre bunlardan ikisi kiralanacak, Devler Ligi elemelerine yetiştirilecek.

Kaynak: Akşam
Comolli'den 4 koldan forvet taarruz!
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23 Temmuz 2018 04:35
Fenerbahçe golcü arıyor. Sarı-Lacivertliler'in Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Phillip Cocu, "İyi bir forvete ihtiyacımız olduğu ortada. Bunun için çalışmalar yürütülüyor" diyerek problemi açıkça anlatmıştı. Daha önce belirlenen isimler üzerinden hareket eden F.Bahçe, daha somut isimler üzerine yoğunlaştı. Alınacak forvet kesinlikle genç olacak. Sportif Direktör Comolli çemberi daraltarak 4 aday belirledi.

ÖNCELİK ENES ÜNAL İLE JANSSEN'DE

Yeni dönemde genç ve Türk oyuncular üzerinden sistemini kuran F.Bahçe, ilk etapta Villarreal'de forma giyen Türk golcü Enes Ünal'ı kiralamak istiyor. 21 yaşındaki forvet için İspanya'dan da bazı teklifler var. Villarreal yönetimi, Enes'in kendisini geliştirmesi için F.Bahçe'nin doğru bir tercih olduğunu düşünüyor. Vincent Janssen için de Tottenham'la görüşmeler sürüyor. Bu iki oyuncunun gelmesi diğer iki adaya göre daha kuvvetli ihtimal.

HALLER VE MITROVİC BİRAZ SIKINTILI

Newcastle'ın golcüsü Mitrovic ile daha önce görüşüldüğü yazılıyordu. Ancak 23 yaşındaki golcünün transferi uçuk talepler üzerine beklemeye alındı. Cocu'nun önerisi üzerine Frakfurt'un 24 yaşındaki golcüsü Sebastien Haller için de nabız yoklandı. Alman ekibi, Fransız golcüsünü bonservisiyle yollamaya çalışıyor. Kiralamaya şimdilik soğuklar. Frankfurt, Haller'i geçen sezon 7 milyon euroya Utrecht'ten almıştı. Haller geçen sezon 36 maçta 13 gol attı.



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