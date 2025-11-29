28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-0
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
2-0
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
0-0
28 Kasım
Getafe-Elche
1-090'
28 Kasım
Como-Sassuolo
2-0
28 Kasım
Metz-Rennes
0-1
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
2-1

Como, sahasında iki golle kazandı!

İtalya Serie A'da Como, sahasında Sassuolo'yu 2-0'lık skorla mağlup etti.

İtalya Serie A 13. hafta mücadelesinde Como, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Como, Giuseppe Sinigaglia'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Como'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Anastasios Douvikas ve 53. dakikada Alberto Moreno kaydetti.

Ev sahibi Como'da Fenerbahçe'den transfer edilen Diego Carlos, 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Como, ligde 24 puana ulaştı. Sassuolo, 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Como, Inter deplasmanına gidecek. Sassuolo, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
