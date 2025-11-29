İtalya Serie A 13. hafta mücadelesinde Como, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Como, Giuseppe Sinigaglia'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Como'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Anastasios Douvikas ve 53. dakikada Alberto Moreno kaydetti.
Ev sahibi Como'da Fenerbahçe'den transfer edilen Diego Carlos, 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Como, ligde 24 puana ulaştı. Sassuolo, 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Como, Inter deplasmanına gidecek. Sassuolo, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.
Como'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Anastasios Douvikas ve 53. dakikada Alberto Moreno kaydetti.
Ev sahibi Como'da Fenerbahçe'den transfer edilen Diego Carlos, 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Como, ligde 24 puana ulaştı. Sassuolo, 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Como, Inter deplasmanına gidecek. Sassuolo, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.