Colley: 'Bu sonucu hiç beklemiyorduk'

Fatih Karagümrülü Ebrima Colley, Beşiktaş karşılaşmasını yayıncı kurukluşa değerlendirdi.



Colley maç sonu yaptığı açıklamada bu sonucu beklemediklerini belirterek şu sözleri kullandı:



"Hiçbirimiz bu sonucu beklemiyorduk. Olan oldu, Yapacak bir şey yok. Gelecek maçlarda daha iyi oynayıp, daha iyi sonuçlar almalıyız. Bütün maça yaymak istiyorduk düşündüklerimizi. Konsantrasyon, dağınıklık... Maç buraya geldi. İkinci yarının belli bir kısmında iyi oynadık. Yapacak bir şey yoktu."





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