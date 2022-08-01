Codi Miller, Gaziantep Basketbol'da

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Codi Miller'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçen sezon İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra takımında 34 maça çıkan oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçen sezon İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra takımında 34 maça çıkan oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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