Atalantalı oyuncular, Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltıya yoğun itirazlarda bulundu.pic.twitter.com/bTYyC4YVmt



— Sporxtv (@sporxtv) February 12, 2025

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge evinde Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti.Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.Bu sonuçla birlikte Club Brugge, son 16 yolunda avantajı eline almış oldu. Turun rövanş maçı 18 Şubat Salı günü İtalya'da Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.Atalantalı oyuncular Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren Meler, itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi.Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve oyuncuların hakem ekibine olan tepkisi devam etti.Sinirlerine hakim olamayan İtalyan teknik adam, üzerindeki kıyafeti çıkartarak maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.Maçın son düdüğüyle birlikte Atalantalı oyuncular, Meler'e olan tepkilerini devam ettirdi.