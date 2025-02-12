Club Brugge, 90+5'te avantajı kaptı; Meler'e büyük tepki

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Club Brugge evinde Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Club Brugge, 90+5'te avantajı kaptı; Meler'e büyük tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2025 22:41
Son güncelleme 12 Şubat 2025 22:55
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge evinde Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti.

Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Club Brugge, son 16 yolunda avantajı eline almış oldu. Turun rövanş maçı 18 Şubat Salı günü İtalya'da Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.

HALİL UMUT MELER'E BÜYÜK İTİRAZ!

Atalantalı oyuncular Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren Meler, itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi.

Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve oyuncuların hakem ekibine olan tepkisi devam etti.

Sinirlerine hakim olamayan İtalyan teknik adam, üzerindeki kıyafeti çıkartarak maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.

Maçın son düdüğüyle birlikte Atalantalı oyuncular, Meler'e olan tepkilerini devam ettirdi.




YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery