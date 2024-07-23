Clippers, Kris Dunn ile 16 milyon dolara anlaştı

LA Clippers'ın, guard Kris Dunn'la üç yıllığı 16,28 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Clippers, Kris Dunn ile 16 milyon dolara anlaştı
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23 Temmuz 2024 14:30
LA Clippers'ın, guard Kris Dunn'la üç yıllığı 16,28 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

HoopsHype'tan Michael Scotto sözleşme ayrıntılarını bildirirken, kontratın üçüncü yılının garantili olmadığını ve Dunn'ın 2024-25 veya 2025-26 sezonunda birinci veya ikinci savunma beşlerine seçilmesi durumunda maaşının tamamen garanti altına alınabileceğini söyledi.

18 Temmuz 2024'te Dunn, Utah Jazz ile yapılan bir imza ve takas anlaşması yoluyla Clippers'a katılmıştı.

Buna karşılık Clippers, Russell Westbrook'u, Balsa Koprivica'nın draft haklarını ve ikinci tur draft hakkını takas etmişti.

Geçtiğimiz sezon Dunn, Jazz formasıyla maç başına 18,9 dakikada 5,4 sayı, 2,9 ribaund ve 3,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

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