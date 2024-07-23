LA Clippers'ın, guard Kris Dunn'la üç yıllığı 16,28 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto sözleşme ayrıntılarını bildirirken, kontratın üçüncü yılının garantili olmadığını ve Dunn'ın 2024-25 veya 2025-26 sezonunda birinci veya ikinci savunma beşlerine seçilmesi durumunda maaşının tamamen garanti altına alınabileceğini söyledi.



18 Temmuz 2024'te Dunn, Utah Jazz ile yapılan bir imza ve takas anlaşması yoluyla Clippers'a katılmıştı.



Buna karşılık Clippers, Russell Westbrook'u, Balsa Koprivica'nın draft haklarını ve ikinci tur draft hakkını takas etmişti.



Geçtiğimiz sezon Dunn, Jazz formasıyla maç başına 18,9 dakikada 5,4 sayı, 2,9 ribaund ve 3,8 asist ortalamaları yakalamıştı.





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