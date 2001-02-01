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Clippers için yeni koç adayları: Tyronn Lue ve Jeff Van Gundy

LA Clippers yardımcı koçu Tyronn Lue ve eski NBA koçu Jeff Van Gundy'nin, Clippers'ta Doc Rivers'ın yerine geçebilecek adaylar olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yardımcı koçu Tyronn Lue ve eski NBA koçu Jeff Van Gundy'nin, Clippers'ta Doc Rivers'ın yerine geçebilecek adaylar olduğu bildirildi.

Clippers'ın sahibi Steve Ballmer ve Rivers, yakın zamanda Rivers'ın takımın başantrenörü olarak istifa edeceğine dair ortak bir karara varmışlardı.

LA Times'dan Brad Turner'a göre, sonrasında, Rivers'ın yerine geçebilecek birkaç isim ortaya çıktı: Lue ve eski Houston Rockets koçu Van Gundy.

Hem Lue hem de Van Gundy, koçluk boşluklarını doldurmak için Rockets ile adı geçen isimler arasındalardı.

Lue, 2016'da Cleveland Cavaliers ile başantrenörlük yaptığı ilk yıl bir NBA şampiyonluğu kazanmış ve sonraki iki sezonda NBA Finallerine çıkmıştı. Kadrosunda LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love bulunmuş olsa da, 43 yaşındaki koçun, her oyuncunun saygısını kısa sürede kazanabildiğini söylenmişti.

Van Gundy ise daha deneyimli bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. New York Knicks'in başantrenörlüğünü üstlenmeden önce, 1989'dan 1996'ya kadar takımda asistan koç olarak görev yapmış, 2001-02 sezonuna kadar ekipte kalmıştı. Birkaç yıl sonra, 2003'ten 2007'ye kadar Rockets'ın başantrenörü olan Van Gundy, şu anda ABD erkek milli takımının koçu ve ESPN'de bir yorumcu olarak görev yapıyor.

LUE, 76ERS İLE DE GÖRÜŞECEK

Turner ayrıca, Lue'nun bugün veya yarın Philadelphia 76ers'ın koçluk pozisyonu için görüşeceğini de kaydetti.

Dahası, New Orleans Pelicans ve Rockets da, bu takımları devralma olasılığı için Lue ile görüşmeye hazırlanıyor.


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