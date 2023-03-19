Cizre Belediyespor evinde Arkas Spor'u devirdi

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında evinde Arkas Spor'u konuk eden Cizre Belediyespor, rakibini 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor evinde Arkas Spor'u devirdi
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19 Mart 2023 17:02
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 21. haftasında Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Dirente

Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Ardaç Kapan)

Arkas Spor : Hoag, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Tarakçı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 25-19, 25-20, 25-21

Süre: 107 dakika (26, 25, 24, 32)

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