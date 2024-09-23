Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Beşiktaş, Milot Rashica'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, Emre Akbaba'nın 64. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Beşiktaş 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazandı.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlı ekip, bu galibiyetle moral buldu. Arda Turan'ın öğrencileri ise ligde ilk kez mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5 oldu. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacak. Eyüpspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.
GIO'DAN DEĞİŞİKLİK YOK
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye değişiklik yapmadan çıkan Hollandalı teknik adam, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku ile kurdu.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine forma veren Van Bronckhorst, hücum hattında ise Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ile Ciro Immobile'yi oynattı.
NARIN GÜRAN UNUTULMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.
İLK CİDDİ ATAK EYÜPSPOR'DAN!
Düşük tempoyla başlayan mücadelede ilk ciddi atak 12. dakikada geldi. Caner Erkin'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Mame Thiam iyi kontrol etti. Rakibinden kurtardığı topu kaleye gönderdi ancak kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
IMMOBILE NET VURUŞU YAPAMADI!
Al-Musrati'nin derin pasında sol çaprazda topu alan Ciro Immobile, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Berke gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ; RASHICA
Beşiktaş, Milot Rashica'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Soldan Joao Mario'nun yay üzerine gönderdiği topu iyi kontrol eden Rashica, sol alt köşeye çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Immobile ile Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Milot Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Immobile kaleci Berke'yi geçemedi.
İlk yarıda ciddi bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde girdi.
RAFA'DAN ŞIK VURUŞ AMA AUT!
Beşiktaş ikinci yarıya etkili başladı. Svensson'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Rafa topuğuyla vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.
EYÜPSPOR PENALTI KAZANDI!
Eyüpspor, 62. dakikada penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topta Mame Thiam kaleci Mert'i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük ilk önce Thiam'a hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğunu belirterek sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi ve Thiam'a gösterdi sarı kartı iptal etti.
INANILMAZ BİR KURTARIŞ!
Mert Günok, yaptığı kritik kurtarışla takımının geriye düşmesini önledi. Sağdan Melih'in ceza sahasına gönderdiği topu Ahmet Kutucu Thiam'a gönderdi. Onun bekletmeden vuruşunu yaptı ancak 1 metreden gelen Mert Günok harika kurtardı.
IMMOBILE, PENALTIDAN SKORU DEĞİŞTİRDİ!
Beşiktaş mücadelenin 90+2. dakikasında penaltı kazandı. Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy'dan topu kurtarmak isterken rakibi yerde kaldı. Hakem ilk önce oyunu devam ettirdi ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Immobile, skoru 2-1'e getirdi.
Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Thiam, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
17. dakikada Midtsjö'nün Al Musrati'den topu kapmasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Saiz, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Mert, topu kornere çeldi.
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, topu rakip oyuncudan kaptıktan sonra ceza yayında bulunan Rashica'ya pasını aktardı. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.
24. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Immobile'ye aktardı. Immobile'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, topu çeldi. Eyüpspor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde Ahmed Kutucu, ön direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden dışarı çıktı.
57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Rafa Silva, altıpas çizgisi önünde topa topuğuyla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.
58. dakikada kontratak şansı yakalayan Beşiktaş'ta Rashica'nın sağ kanattan ortasında Joao Mario, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.
64. dakikada Eyüpspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, kaleci Mert Günok'un müdahalesi sonrası yere düşen Thiam'a, aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından da penaltı noktasını göstererek Thiam'ın sarı kartını iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, fileleri havalandırdı: 1-1.
79. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan ortasında Rashica'nın müdahalesi sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Thiam, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, topu çeldi.
90+3. dakikada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti. Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Rashica (Dk. 90+10 Onur Bulut), Rafa Silva (Dk. 90+4 Emirhan Topçu), Joao Mario, Immobile (Dk. 90+4 Onana)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 72 Umut Meraş), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 68 Halil Akbunar), Midtsjö, Saiz (Dk. 68 Shelvey), Ahmed Kutucu (Dk. 81 Ampem), Thiam
Goller: Dk. 20 Rashica, Dk. 90+3 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 64 Emre Akbaba (Penaltıdan) (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Robin Yalçın, Dk. 87 Midtsjö, Dk. 90 Thiam, Dk. 90+9 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor), Dk. 90 Masuaku (Beşiktaş)
Beşiktaş, Milot Rashica'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, Emre Akbaba'nın 64. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Beşiktaş 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazandı.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlı ekip, bu galibiyetle moral buldu. Arda Turan'ın öğrencileri ise ligde ilk kez mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5 oldu. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacak. Eyüpspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.
GIO'DAN DEĞİŞİKLİK YOK
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye değişiklik yapmadan çıkan Hollandalı teknik adam, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku ile kurdu.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine forma veren Van Bronckhorst, hücum hattında ise Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ile Ciro Immobile'yi oynattı.
NARIN GÜRAN UNUTULMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.
İLK CİDDİ ATAK EYÜPSPOR'DAN!
Düşük tempoyla başlayan mücadelede ilk ciddi atak 12. dakikada geldi. Caner Erkin'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Mame Thiam iyi kontrol etti. Rakibinden kurtardığı topu kaleye gönderdi ancak kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
IMMOBILE NET VURUŞU YAPAMADI!
Al-Musrati'nin derin pasında sol çaprazda topu alan Ciro Immobile, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Berke gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ; RASHICA
Beşiktaş, Milot Rashica'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Soldan Joao Mario'nun yay üzerine gönderdiği topu iyi kontrol eden Rashica, sol alt köşeye çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
Immobile ile Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Milot Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Immobile kaleci Berke'yi geçemedi.
İlk yarıda ciddi bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde girdi.
RAFA'DAN ŞIK VURUŞ AMA AUT!
Beşiktaş ikinci yarıya etkili başladı. Svensson'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Rafa topuğuyla vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.
EYÜPSPOR PENALTI KAZANDI!
Eyüpspor, 62. dakikada penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topta Mame Thiam kaleci Mert'i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük ilk önce Thiam'a hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğunu belirterek sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi ve Thiam'a gösterdi sarı kartı iptal etti.
INANILMAZ BİR KURTARIŞ!
Mert Günok, yaptığı kritik kurtarışla takımının geriye düşmesini önledi. Sağdan Melih'in ceza sahasına gönderdiği topu Ahmet Kutucu Thiam'a gönderdi. Onun bekletmeden vuruşunu yaptı ancak 1 metreden gelen Mert Günok harika kurtardı.
IMMOBILE, PENALTIDAN SKORU DEĞİŞTİRDİ!
Beşiktaş mücadelenin 90+2. dakikasında penaltı kazandı. Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy'dan topu kurtarmak isterken rakibi yerde kaldı. Hakem ilk önce oyunu devam ettirdi ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Immobile, skoru 2-1'e getirdi.
Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Thiam, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
17. dakikada Midtsjö'nün Al Musrati'den topu kapmasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Saiz, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Mert, topu kornere çeldi.
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, topu rakip oyuncudan kaptıktan sonra ceza yayında bulunan Rashica'ya pasını aktardı. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.
24. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Immobile'ye aktardı. Immobile'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, topu çeldi. Eyüpspor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde Ahmed Kutucu, ön direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden dışarı çıktı.
57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Rafa Silva, altıpas çizgisi önünde topa topuğuyla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.
58. dakikada kontratak şansı yakalayan Beşiktaş'ta Rashica'nın sağ kanattan ortasında Joao Mario, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.
64. dakikada Eyüpspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, kaleci Mert Günok'un müdahalesi sonrası yere düşen Thiam'a, aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından da penaltı noktasını göstererek Thiam'ın sarı kartını iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, fileleri havalandırdı: 1-1.
79. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan ortasında Rashica'nın müdahalesi sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Thiam, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, topu çeldi.
90+3. dakikada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti. Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Rashica (Dk. 90+10 Onur Bulut), Rafa Silva (Dk. 90+4 Emirhan Topçu), Joao Mario, Immobile (Dk. 90+4 Onana)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 72 Umut Meraş), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 68 Halil Akbunar), Midtsjö, Saiz (Dk. 68 Shelvey), Ahmed Kutucu (Dk. 81 Ampem), Thiam
Goller: Dk. 20 Rashica, Dk. 90+3 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 64 Emre Akbaba (Penaltıdan) (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Robin Yalçın, Dk. 87 Midtsjö, Dk. 90 Thiam, Dk. 90+9 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor), Dk. 90 Masuaku (Beşiktaş)