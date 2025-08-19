19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı Swiatek kazandı

Iga Swiatek Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı kazanarak Cincinnati'deki ilk, Masters 1000 turnuvalarındaki 11. şampiyonluğunu elde etti.

19 Ağustos 2025 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı Swiatek kazandı
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının kadınlar finalinde, 3 numaralı seribaşı Swiatek ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, karşılaştı.

Swiatek, 1 saat 49 dakika süren mücadeleden 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak Cincinnati'deki ilk, Masters 1000 turnuvalarındaki 11. şampiyonluğunu elde etti.

İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner'in ilk sette maçtan çekilmesiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
