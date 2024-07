Cimnastikte rota Paris, hedef olimpiyat finali

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, "Türk cimnastiği için milat. Geçmiş yıllarda temsil eden tecrübeli sporcularımız var. Takım olarak katılmamız bizleri heyecanlandırıyor. Takımımızın en iyi 8 içerisine girip final oynaması hedefimiz" dedi.



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı'dan oluşan takımla mücadele edecek. Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 19 Temmuz'da Paris'e yolculuk yapacak. Ferhat Arıcan'ın Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı madalyanın ardından cimnastikte yeni başarılar hedefleyen milli sporcular, Paris Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor. Son yıllarda önemli başarılar kazanan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyat oyunlarında takım halinde ilk defa mücadele edecek.



GÖKTEKİN: TÜRK CİMNASTİĞİ İÇİN MİLAT



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, olimpiyatların sporcu ve antrenörlerin katılmak istediği en üst düzeydeki organizasyon olduğunu ve sporun zirvesini temsil ettiğini vurguladı. Olimpiyat hedeflerini anlatan Göktekin, "Türk cimnastiği için milat. Takım olarak katılmak için kota aldık. Takım olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Geçmiş yıllarda temsil eden tecrübeli sporcularımız var. Takım olarak katılmamız bizleri heyecanlandırıyor. Takımımızın en iyi 8 içerisine girip final oynaması hedefimiz" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN CİMNASTİK ÜLKESİ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'



Türk cimnastiğinin son yıllarda önemli başarılara imza attığına değinen Göktekin, şunları söyledi:



"Sporcularımızın en iyi olduğu aletlerde finale kalıp madalyaları ülkemize getirmek hedefimiz. Türk cimnastiğinin gelmiş olduğu noktayı dünya konuşuyor. Son 10 yıldır yükselen ivmesi çok iyi. Son 4-5 yıldır Avrupa'da zirvedeyiz. Dünya, Avrupa şampiyonu sporcularımız var. Bunun en iyi göstergesi takım olarak olimpiyatlara katılmak oldu. Bizi mutlu eden dinamik ekibimiz var. Teknik ekibimiz, federasyonumuz, antrenör kadromuz hummalı çalışma içerisinde. Kota aldığımız geçen yıldan itibaren her ay kamplarda süreç geçirdik. Son ana kadar sporcularımızdan ayrılmadık. Türk sporunun geldiği nokta çok iyi. Türkiye'nin cimnastik ülkesi olduğunu göstereceğiz. Başarılarla ülkenin gurur duyacağı cimnastik takımı izleyeceğiz. Madalya alacak seviyede üst düzey sporcularımız var. Yeter ki o gün sporcularımız gününde olsun. Bizim sporcularımız normal performansını büyük hata olmadan yerine getirsinler ve bunun sonucunda beklentimiz olan madalyayı alacağız."



FERHAT ARICAN: İLKLERİN TAKIMIYIZ



Milli sporculardan Ferhat Arıcan, cimnastik branşında ilk kez takım olarak olimpiyata katılmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Takım kaptanı olmaktan gurur duyduğunu anlatan Arıcan, "Tarihi bir olimpiyata gidiyoruz. Tarihimizde ilk kez cimnastik branşında takım olarak olimpiyat oyunlarındayız. Bu bir tarih ve ilklerin takımıyız. İlklerin takımı olmak, bu takımın parçası olmak benim için gurur verici. Özellikle bu takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Takım finali yapmayı hedefliyoruz. Bu Türk spor tarihi ve Türk cimnastik tarihinde çığır açmak demek. Biz, Avrupa, dünya şampiyonası ve olimpiyatta bireysel olarak madalya kazandık. Takım olarak da Avrupa şampiyonası madalyamız var. Olimpiyata takım halinde gitmek, olimpiyat tarihinde cimnastik branşında ilk kez temsil etmek demek. Biz cimnastik ülkesi olma yolunda büyük bir adım atıyoruz. Takım halinde olimpiyatta olacağımız için içimizde büyük gurur ve heyecan var" diye konuştu.



"İKİNCİ MADALYA YOLUNDA ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"



Üçüncü kez olimpiyat oyunlarına katılacağını belirten Arıcan, "Cimnastik branşında üç kez olimpiyat oyunlarına giden ilk sporcu olmanın gururunu yaşıyorum. Tokyo'da kazandığım tarihin ilk madalyasından sonra ikinci madalya yolunda elimden gelen her şeyi yapacağım. Önemli olan orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bireysel olarak takımımızdaki her sporcu büyük tecrübe sahibi. Bu tecrübeyi yarışmada aktarmak istiyoruz ve ülkemizi büyük başarılarla, bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



AHMET ÖNDER: FİNAL VE MADALYA ŞANSIMIZ DAHA FAZLA



Milli sporculardan Ahmet Önder ise şöyle konuştu:



"Olimpiyat oyunlarına tarihte ilk defa takım olarak gidiyoruz. Bu bizim için büyük heyecan olacak. Ülkemizi temsil etmek, takım arkadaşlarımla yeri başarılar elde etmek en büyük hedefimiz. Takım olarak gittiğimiz için final ve madalya şansımız daha fazla. Geçen olimpiyata 4 sporcu giderken, şimdi 5 erkek sporcu gidiyoruz. Oranın atmosferini yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Bireysel olarak elimden geldiğince takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışacağım. Hedefim final yapmak. Türk cimnastiği çok yüksek seviyede olduğu için madalya alacağımıza inanıyorum. Olimpiyatlarda takım olarak final yapmak ve ülkemize bu gururu yaşatmak istiyoruz. Türk sporu büyük ivme gösterdi. Cimnastik ailesi olarak da bu ivmenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum."



ADEM ASİL: HERKES DAHA TECRÜBELİ



Milli sporculardan Adem Asil de sporseverlerin desteğini beklediğini, olimpiyatlarda ülkeyi gururlandırmak istediklerini söyledi. Yoğun ve zor kamp dönemi geçirdiklerine değinen Asil, olimpiyatlara az süre kala son hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Takım olarak her zaman en iyisini başarmayı hedeflediklerini kaydeden Asil, "Çok güzel kamp süreci geçirdik. Yoğun ve zor programımız vardı. Takım olarak finale kalmak istiyoruz. Ferhat Arıcan, Tokyo'da bronz madalya aldı. Bunun üstüne koyup daha başarılı olmak istiyoruz. Gümüş ve altın madalya hedefim. Herkes daha tecrübeli, sonuçların daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.



İBRAHİM ÇOLAK: BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ



Olimpiyatların kolay olmadığını ancak takım olarak hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten milli sporcu İbrahim Çolak, şu ifadeleri kullandı:



"İlk defa olimpiyatlara takım olarak katıldığımız için heyecanlıyız. Olimpiyat geçmişimiz ve tecrübemiz var. Bireysel madalya kazanmak hedefimiz ama takım finali yapmayı istiyoruz. En iyi 8 ülke arasına girme hedefimiz var. Bu takımla bunu başaracağımıza inanıyoruz. Herkes kendi performansını en iyi şekilde yaptığı takdirde takım puanı da güzel olacaktır. Bu da bizi takım finaline taşıyabilir. Olimpiyat kolay değil ama takım olarak hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."



"BİRDEN FAZLA MADALYA ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Ferhat Arıcan'ın Tokyo'da aldığı madalyanın ardından hedeflerinin büyüdüğünü dile getiren Çolak, "O zaman yaptığımız derecenin daha iyisini yapmak için Paris'e gidiyoruz. Ben birden fazla madalya alacağımıza inanıyorum. Kim madalya alırsa alsın, kendimiz almış gibi sevineceğiz. Bu madalyalar biz ve Türk cimnastiği için çok önemli. Takım ruhunu kaybetmeden çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettiriyoruz" dedi.



Olimpiyat oyunlarında ilk defa yer alacak Emre Dodanlı ise olimpiyat oyunlarında en iyi şekilde yarışmayı istediklerini söyledi. Hedeflerinden bahseden Dodanlı "Takım halinde ve bireysel olarak finalde mücadele etmeyi, madalya kazanmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.





