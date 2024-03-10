Cihat Arslan: ''Ligin en iyi takımı Göztepe''

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Zaman zaman iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum" dedi.



Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında, ligin en iyi takımına karşı oynamalarına rağmen iyi bir reaksiyon verdiklerini söyledi.



Takımın mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:



"Mücadelesi yüksek bir müsabaka oynandı, kalitesi de yüksekti. Bence mücadele olarak ikili mücadeleler olarak kaliteli bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ligin en iyi takımına karşı oynadık. Belki ikinci sırada ama bence şampiyonluğu en fazla hak eden takımına karşı oynadık. Zaman zaman iyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bugün sistemsel olarak kenardan bir orta geldi ve müthiş bir kafa goldü yedik. Orada üçlü stoperin eşleşmesinde bir hata oluştu, yoksa rakibe çok fazla şans vermedik. Sonrasında çok fazla risk alınca, biraz da merkeze doldur boşalt olunca dönen toplarda ister istemez ev sahibi takımlar pozisyon yiyebiliyor. Üstümüzde büyük bir baskı var, içeride kazanamama veya işlerin iyi gitmemesi durumundan ama ben takımdan memnunum. Takımın inancından ve mücadelesinden memnun. Sona doğru üretkenlikten çok biraz panik yaptık. Ama kötü bir gün değil, mağlubiyet kötü. Ben daha önce de seyrettim geldiğimizden beri Urfa takımı gerçekten bu ligin kaliteli takımı gibi mücadele ediyor. Biz mücadele ettikten sonra bu takımın sorun yaşayacağını düşünmüyorum."





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