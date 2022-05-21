Cihat Arslan: 'Kendi futbolcumu suçluyorum!'

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe ile aralarında çok ciddi bir kalite farkı olduğunu ifade eden Cihat Arslan, "Barış'ın tuzağa düşmemesi gerekirdi, saçma sapan bir kırmızı kart oldu. Hakemi değil de kendi futbolcumu suçluyorum. Bugün 5-0 bitti, daha fazlası da olabilirdi. Biz 1-1'i yakalayıp, direncimizi de arttırabilirdik" dedi.



Sezonu da değerlendiren Arslan, "Çok kan kaybettik, durumu değerlendirecek bir şey yok ama bizim planlarımız hazır. Hem mevcut yönetimimize hem de belediye başkanımıza raporumuzu sunduk. Bundan sonraki iş onların bileceği iş" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ