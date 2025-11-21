21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Christian Karembeu: "Arda Güler, tüm dünyaya gösteriyor"

Christian Karembeu, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili konuştu.

calendar 21 Kasım 2025 11:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Christian Karembeu: 'Arda Güler, tüm dünyaya gösteriyor'
Dünya futbolunun bir döneme damgasını vuran efsane isimlerinden Christian Karembeu, A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası yolculuğu ve Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER

Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler hakkında konuşan Karembeu, "Arda Güler, fantastik bir oyuncu. Genç bir oyuncu olarak yeteneğini biliyoruz ve dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor." dedi.


Arda'nın tarzını beğendiğini ifade eden Karembeu, şunları söyledi:

"Elbette, Real Madrid formasıyla ne zaman sahaya çıksa çok iyi oynuyor ve harika performans gösteriyor. Real Madrid kendisinden çok memnun. Arda Güler gibi bu tarz oyunculara ihtiyacımız var."

TÜRK MİLLİ TAKIMI

A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı yarı finalinde Romanya ile eşleşmesi ve finale çıkması durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olması hakkında da değerlendirmede bulunan Karembeu, "Türk milli takımı çok yetenekli oyunculara sahip. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilir ve orada olmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
