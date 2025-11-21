Christian Karembeu: 'Arda Güler, tüm dünyaya gösteriyor'

Dünya futbolunun bir döneme damgasını vuran efsane isimlerinden Christian Karembeu, A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası yolculuğu ve Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ARDA GÜLER
Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler hakkında konuşan Karembeu, "Arda Güler, fantastik bir oyuncu. Genç bir oyuncu olarak yeteneğini biliyoruz ve dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor." dedi.
Arda'nın tarzını beğendiğini ifade eden Karembeu, şunları söyledi:
"Elbette, Real Madrid formasıyla ne zaman sahaya çıksa çok iyi oynuyor ve harika performans gösteriyor. Real Madrid kendisinden çok memnun. Arda Güler gibi bu tarz oyunculara ihtiyacımız var."
TÜRK MİLLİ TAKIMI
A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı yarı finalinde Romanya ile eşleşmesi ve finale çıkması durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olması hakkında da değerlendirmede bulunan Karembeu, "Türk milli takımı çok yetenekli oyunculara sahip. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilir ve orada olmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
