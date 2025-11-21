Christian Karembeu: 'Arda Güler, tüm dünyaya gösteriyor'

Dünya futbolunun bir döneme damgasını vuran efsane isimlerinden Christian Karembeu, A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası yolculuğu ve Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler hakkında konuşan Karembeu,dedi.Arda'nın tarzını beğendiğini ifade eden Karembeu, şunları söyledi:A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabı yarı finalinde Romanya ile eşleşmesi ve finale çıkması durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olması hakkında da değerlendirmede bulunan Karembeu,şeklinde konuştu.Real Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.