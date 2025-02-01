Konuk ekip Brighton'da sakatlığı devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.





İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest, Brighton'ı konuk etti.The City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 7-0 kazandı.Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada kendi kalesine, 25. dakikada32, 64 ile 69. dakikada penaltıdan89. dakikadave 90+1. dakikadakaydetti.Mücadelede hat-trick yapan Chris Wood, Premier Lig'de 24 maçta 17. golüne ulaştı. 33. yaşındaki golcünün 2 de asisti bulunuyor.Yeni Zelandalı golcü, gol krallığında ise Muhammed Salah (19) ve Erling Haaland'ın (18) ardından 17 golü olan Alexander Isak ile gol sayısını eşitledi.Öte yandan Chris Wood'un iki golünde asisti yapan isimoldu.Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Nottingham, 3. sırada konumlandı. 34 puanda kalan Brighton ise 9. sırada yer aldı.Premier Lig'in 25. haftasında Nottingham Forest, Fulham'a konuk olacak. Brighton ise Chelsea'yi ağırlayacak.