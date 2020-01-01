"Chris Paul, Lakers'a gelmeyi çok ister" iddiası!

İsmini vermeyen bir NBA yöneticisi, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un "Los Angeles'a geri gelmeyi çok isteyeceğini" söyledi.



Saha dışında arkadaş olmalarına rağmen, LeBron James ve Paul, NBA'de oynadıkları uzun yıllar boyunca birbirleriyle asla takım arkadaşları olamamışlardı.



Ancak, bir NBA yöneticisinin Bleacher Report'tan Eric Pincus ve Shams Charania'ya söylediklerine göre, bu durum değişebilir.



Paul'un Los Angeles'ta, arkadaşı LeBron'a katılması konusunda, Pincus her iki oyuncunun da karşılıklı ilgisini şöyle anlattı:



"Anthony Davis'in, The Athletic ve Stadium'dan Shams Charania tarafından ilk kez bildirildiği üzere, bu yaz LA ile yeniden sözleşme imzalamayı planlamasıyla, LeBron, Lakers'a bir sonraki adımda kimi getirecek? Bazı lig yöneticileri, eski Banana Boat arkadaşlarından birinin, LeBron'un Laker hanedanı bulmacasının son parçası olacağına işaret ediyor.



Bir Doğu Konferansı yöneticisi, 'Chris Paul, Los Angeles'a geri dönmeyi çok isterdi, Chris için bunun bir hayalin gerçeğe dönüşmesi niteliğinde olacağını biliyorum. LeBron'un onu sevdiğini ve ona güvendiğini de biliyorum ve takımla iyi bir uyum da yakalar.' şeklinde konuştu."



35 yaşındaki Paul, Oklahoma City'de %48 şut isabetiyle maç başına 17.0 sayı, 6.7 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları ile saygın bir sezon geçirmişti. Yıldız oyuncunun liderliğinin arkasında Thunder, sezonu etkileyici bir 44-28 derecesi ile bitirdikten sonra, Batı'da 5. sıraya yerleşmişti.



