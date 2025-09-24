Chiesa: 'Rekabetten kaçmam, daha iyi olmamı sağlıyor'

Liverpool'un yeni sezonundaki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Federico Chiesa, hem Premier Lig'deki ilk golünü atarak hem de İngiltere Lig Kupası'ndaki Southampton maçında yaptığı iki asistle adından söz ettirdi.

2-1'lik galibiyetin ardından konuşan İtalyan yıldız, yeni sezona güçlü başladığını ve artık kendini fiziksel ve mental olarak çok daha hazır hissettiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde kaldığını itiraf eden Chiesa, teknik direktör Arne Slot'un kararlarına saygı duyduğunu, ancak bu sezon her şeyin değiştiğini ifade etti:

"Geçen yıl gerçekten zordu. Hocamın benden istediği seviyeye ulaştığımı düşünmüyorum ama onun kararını anlıyorum. Bu yıl ise her şey farklı. Fiziksel ve zihinsel olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum ve hocam da bunu fark etti. Daha fazla şans verdi ve ben de bu fırsatları değerlendirmeye çalıştım."

Premier Lig'de gol katkısı sağlamanın önemine de değinen Chiesa, Liverpool'da oynamanın gerekliliklerine vurgu yaptı:

"Premier Lig'de katkı sağladığım için mutluyum. Liverpool'un her oyuncusundan beklediği şey bu. Teknik direktörün de, takım arkadaşlarımın da beklentisi bu yönde. Eğer Liverpool forması giyiyorsanız fark yaratmalısınız."

Liverpool'daki rekabet ortamına da değinen Chiesa, bu durumun kendisini motive ettiğini dile getirdi:

"Ben büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en iyi üç kulübünden biri. Burası Liverpool – tabii ki en iyi oyuncuları transfer ederler ve rekabet her zaman üst düzeydedir. Eğer bunu istemiyorsanız başka bir takıma gitmeniz gerekir. Ama ben rekabet istiyorum! Burada oynamak istiyorum ve sonunda rekabetin beni daha iyi yaptığını düşünüyorum."

26 yaşındaki İtalyan yıldız bu ivmeyi sürdürmek istediğini söyledi.