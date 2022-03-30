Chiellini'den veda gibi açıklama geldi

İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Giorgio Chiellini, Türkiye maçının ardından sosyal medya hesabından veda mesajına benzer bir paylaşım yaptı.



Deneyimli oyuncu takım olarak Dünya Kupası'na gidememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'ye karşı farklı bir oyun oynamayı bekliyorduk, bunu inkar edemeyiz. Perşembe günü tarih kitabında hüzünlü bir sayfa yaşadık ve içimizde her zaman bir boşluk olarak kalacak. Hayatta olduğu gibi sporda da ayaklarımızın üzerinde duracak güce her zaman sahip olmalıyız" diye konuştu.



Sözlerine, "Bu takım İtalyan futbol tarihinde daha önemli sayfalar ekleyecek" diyerek devam eden Chiellini, "Bu takım geçen yaz yaşattığı duyguları yeniden yaşatacak" sözlerini kullandı.



37 yaşındaki Giorgio Chiellini, İtalya formasıyla 116 maça çıktı. Deneyimli savunmacının İtalya Milli Takımı'ndan emeklilik kararını açıklayıo sezon sonunda da Juventus'tan ayrılarak MLS'e gidebileceği konuşuluyor.





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