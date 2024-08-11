Chelsea rekor transferi açıkladı!

Chelsea, Wolverhampton'dan Pedro Neto'yu transfer ettiğini açıkladı.



Londra temsilcisi, Neto için 60 milyon euro sabit transfer ücreti ve 3 milyon euro'ya kadar bonus ödeyecek.



İSTATİSTİKLERİ



24 yaşındaki futbolcu, Wolves ile geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giydi, iki gol ve dokuz asist yaptı. Sezon sonunda sakatlıkları atlatarak Portekiz milli takımında Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı. Neto, turnuvanın grup aşamasında forma giymesine karşın son 16 turunda ve çeyrek finalde forma şansı bulamadı.



8. TRANSFER



Bu yaz Chelsea, Tosin Adarabioyo (Fulham), Omari Kellyman (Aston Villa), Marc Guiu (Barcelona), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City), Renato Veiga (Basel), Caleb Wiley (Atlanta United) ve Aaron Anselmino (Boca Juniors) gibi isimleri kadrosuna kattı.





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