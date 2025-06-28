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Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens için Dortmund'la anlaştı!

Premier League devi Chelsea, genç yıldız Jamie Bynoe-Gittens'in transferi için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı.

calendar 28 Haziran 2025 21:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: borussia-dortmund.com
Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens için Dortmund'la anlaştı!
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Transferde genç oyunculara yönelen Chelsea, Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'da forma giyen Jamie Bynoe-Gittens'in transferinde mutlu sona ulaştı. RMC Sport'un haberine göre iki kulüp, transfer için anlaşma sağladı.

20 YAŞINDA YENİDEN PREMİER LİG YOLCUSU

İngiltere doğumlu olan Bynoe-Gittens, Manchester City altyapısından yetiştikten sonra 2020 yılında Dortmund'a transfer olmuştu.

CHELSEA, KANAT ROTASYONUNU GÜÇLENDİRİYOR


Yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve dinamik isimlerle takviye etmek isteyen Chelsea, Bynoe-Gittens transferiyle kanat rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla  21 maçta forma giyen genç oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


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