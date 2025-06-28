Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens için Dortmund'la anlaştı!

20 YAŞINDA YENİDEN PREMİER LİG YOLCUSU

CHELSEA, KANAT ROTASYONUNU GÜÇLENDİRİYOR

SEZON PERFORMANSI

Transferde genç oyunculara yönelen Chelsea, Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'da forma giyen Jamie Bynoe-Gittens'in transferinde mutlu sona ulaştı. RMC Sport'un haberine göre iki kulüp, transfer için anlaşma sağladı.İngiltere doğumlu olan Bynoe-Gittens, Manchester City altyapısından yetiştikten sonra 2020 yılında Dortmund'a transfer olmuştu.Yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve dinamik isimlerle takviye etmek isteyen Chelsea, Bynoe-Gittens transferiyle kanat rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 21 maçta forma giyen genç oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.