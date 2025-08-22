22 Ağustos
Chelsea, deplasmanda West Ham'a gol olup yağdı!

Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, deplasmanda West Ham'ı 5-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, deplasmanda West Ham'a konuk oldu. Chelsea, mücadeleyi 5-1 kazandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında West Ham, Lucas Paqueta ile öne geçti. Chelsea, 15. dakikada Joao Pedro ile eşitliği sağladı. Hızını kesmeyen Chelsea, 23'de Pedro Neto ve 34. dakikada Enzo Fernandez'in golleri ile ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.

İkinci yarıda gollerine devam eden Chelsea, 54. dakikada Caicedo ile farkı 3'e çıkardı. Bu golden sadece 4 dakika sonra Chelsea, Trevoh Chalobah ile skoru 5-1'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

STADYUMU TERKETTİLER

Bir grup West Ham taraftarları, 3. golden sonra stadyumu terk etti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 4'e çıkardı. West Ham ise puansız bir şekilde ligin son sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta Chelsea, sahasında Fulham'ı konuk edecek. West Ham, Nottingham Forest'a konuk olacak.
