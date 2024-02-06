Chelsea'de Mauricio Pochettino kararı!

Üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Mauricio Pochettino için karar verildi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea patronları, kötü sonuçlara rağmen Arjantinli çalıştırıcıya güveniyor.Habere göre, geçen sezon yaşanan durumun tekrarlanmaması için sezon ortasında teknik direktör değişikliği yapılmayacak. Yönetim, sezon sonunda Pochettino ile ilgili son kararını verecek.Öte yandan oyuncular ile deneyimli teknik adamın iyi bir ilişkisi olmasına rağmen alınan kötü sonuçların atmosferi kötüleştirdiği de yazıldı. Chelsea'nin Avrupa kupalarına kalamaması durumunda başarılı çalıştırıcının durumu yeniden gözden geçirilecek.Chelsea, 23. haftanın sonunda 31 puanla 11. sırada yer alıyor. Pochettino'nun öğrencileri ligde son iki maçında toplam 8 gol yedi.Antrenman sonrasında yönetim ile görüştüğünü söyleyen Pochettino,dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı: