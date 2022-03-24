Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valerien Ismael ile ilgili önemli açıklamalar...



Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında geçiş süreci için Önder Karaveli'yle yola devam fikrinin de sahibi olan Kazancı, Ismael'le yaptığı görüşmelerin ardından Fransız teknik adamla 1 artı bir yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli hoca ve 3 yardımcısına toplamda 1.2 milyon Euro ödenecek. Önder Karaveli, sezon sonuna kadar Ismael'in yardımcısı olarak kariyerine devam edecek. Ismael tercihiyle ilgili açıklama yapan Kazancı, "Başarıya aç bir teknik direktör. Son takımı West Brom'un onu Barnsley'den almak için 2 milyon Pound bonservis ödemiş olması önemli bir detay" ifadelerini kullandı.



8 MAÇ İÇİN 100 BİN EURO



Valerien İsmael'le yapılan sözleşmenin detayları belli oldu. 46 yaşındaki teknik direktör ve ekibine; ev ile araba tahsis edilecek. Yılda 5 gidiş-dönüş uçak bileti verilecek. Sözleşme süresi 1+1 yıl olduğu için kontratına özel tazminat maddesi konulmadı. Bir yıllık süre dolmadan ayrılık halinde kulüp sadece karar alındığı tarihe kadarki ödemelerden sorumlu olacak. Öte yandan ligin kalan 8 maçlık bölümü için hocaya 100 bin Euro ödenecek.



ÖNDER KARAVELİ EKİBİNDE OLACAK



Kara Kartal'da Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına getirilen Önder Karaveli, iyi bir çıkış yapsa da Türkiye Kupası'ndan havlu atılması ve ardından ligdeki düşüş sebebiyle görevden alınmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin kararı sonrasında Karaveli'nin ligde kalan 8 haftada Valerien İsmael'in yardımcısı olarak teknik ekipte yer alacağı ifade edildi.



7 YIL SONRA YABANCI HOCA



Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna en son oturan yabancı isim Slaven Bilic olmuştu. Hırvat çalıştırıcı, 2013-15 yılları arasında Siyah-Beyazlılar'da görev almış ama şampiyonluk yaşayamamıştı. Bilic, sonrasında West Ham United'la anlaşıp Premier Lig'e geçiş yapmıştı. Beşiktaş ise Slaven hocayla yolların ayrılması sonrasında Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'la çalışmış son olarak Önder Karaveli'yi geçici hoca yapıp finalde Valerien Ismael'le el sıkışmıştı.





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